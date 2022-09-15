Tokat gündem haberi | Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
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Tokat gündem haberi | Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı

15.09.2022 19:59
Tokat gündem haberi | Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı

Tokat haber: TOKAT'ta öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10'u öğrenci toplam 13 kişi yaralandı.

TOKAT'ta öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10'u öğrenci toplam 13 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Ulaş köyü kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Turhal istikametine seyir halinde olan Tufan Hamamcı (41) idaresindeki 60 TR 646 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Nurseli Ekinci (66) yönetimindeki 60 AAP 674 plakalı minibüse çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yareni jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte 10'u öğrenci toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat gündem haberi | Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat gündem haberi | Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
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