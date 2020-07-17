TOKAT Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi - Son Dakika

TOKAT Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi

Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgiTOKAT'ın Almus ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Harami Yaylası, koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı

TOKAT'ın Almus ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken Harami Yaylası, koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Yeşilırmak Havzası üzerinde bulunan 832 rakımlı Harami Yaylası, doğal güzelliği ile görenlerin dikkatini çekiyor. Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği yaylaya bu yıl ilgi daha da arttı. Koronavirüs nedeniyle tatile gitmeyen vatandaşlar, doğaya merak salınca soluğu Harami Yaylası'nda aldı. Özellikle hafta sonları Tokat merkez ve çevre illerden gelenler, doğal bir güzelliği sahip olan yaylayı tercih ediyor.

'6 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, yaylanın ilçe merkezine 4 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek, "Harami Yaylası, Yeşilırmak'ın başlangıcıdır. 3 derenin birleşmesi ile Almus Barajı'nda birleşiyor. Buradan ise Yeşilırmak'ın başlangıcı doğuyor. Irmağımız yemyeşil akıyor. Ayrıca burada yüzyılalar öncesinde haramilerin yaşadığı rivayet ediliyor. Burada su olduğu için insanlara her zaman hayat olmuş. Haramiler burada yol kesiyorlarmış. Burası geçiş güzergahı olduğu için burada saklanıyorlarmış. Buranın ismi de o nedenle Harami Yaylası olarak kalmış. Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımız evlerinde bunaldı. Şu anda ilçemize hafta sonları Tokat ve çevre illerden gelen ziyaretçi sayımız 6 bin civarında" dedi.

Koronavirüs, Tokat, Almus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:43 Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 13:04 Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada 12:47 Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı 11:59 Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
15:43
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
14:30
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
13:28
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
13:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 15:54:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TOKAT Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]