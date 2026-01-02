Tokat'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat\'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
02.01.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik, Yeşilyurt, Artova, Reşadiye, Turhal, Pazar, Zile ve Almus ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Tokat'ın Başçiftlik, Yeşilyurt, Artova, Reşadiye, Turhal, Pazar, Zile ve Almus ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Etkili olan kar yağışı sonrası Başçiftlik merkezde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Başçiftlik Kayak Merkezi, Başçiftlik yaylaları ve Üçoluk Göleti'nde ise kar kalınlığı 80 santimetreye kadar çıktı.

Kar yağışının sona ermesiyle Başçiftlik Belediyesi ekipleri kar temizliği çalışmalarına başladı.

Yeşilyurt ilçesinde de iki gündür etkili olan kar yağışının durması ile Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları başlattı.

Belediye ekipleri, Atatürk Caddesi başta olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bulvarlarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Çarşı esnafı da iş yerlerinin önündeki karı temizleyerek çalışmalara destek veriyor.

???Biriken kar, kamyon ve traktörlerle ilçe dışına taşınıyor.

Artova ilçesinde de Belediye ekipleri ile merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Reşadiye ilçesinde ise etkili olan kar yağı sonrası Belediye, ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

Turhal, Pazar, Zile ve Almus ilçelerinde de belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan köy yollarında çalışma gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Reşadiye, Turhal, Artova, Güncel, Tokat, Almus, Zile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:34:04. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.