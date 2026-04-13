Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 14 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerine göre, 9 Nisan'da Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Ege Denizi'nde seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin yarın Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
