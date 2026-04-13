Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var

Televizyon programlarıyla tanınan Kadir Ezildi, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Eşiyle ilişkisine yönelik çarpıcı iddialarda bulunan Ezildi, yaşadıklarını ilk kez bu kadar açık anlattı.

“AYRILMAMIZ İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR”

Ezildi, ilişkisini bitirmek isteyen kişilerin olduğunu belirterek, “Eşimle ayrılmam için ellerinden geleni yapan bir sürü kişi oldu. Bir farklılık olduğunu, bir enerjiyi hissedebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜ YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Ünlü isim, yaşadıklarının sıradan olmadığını vurgulayarak, “Hiçbir sebep yok ama sürekli bir kavga, bir huzursuzluk vardı. Özellikle nişanlılık döneminde bunu çok yaşadım” dedi.

“FOTOĞRAFLARIMIZI YAKMIŞLAR”

Açıklamalarının en dikkat çeken kısmında ise gördüklerini anlatan Ezildi, “İki kaşık sırt sırta, içinde eşimle benim resmim vardı. Eşimin yüzü bir anda yanmaya başladı, yara gibi oldu. Fotoğrafını yakmışlar” sözleriyle şaşkınlık yarattı.

“YAPANLAR AİLEDEN”

İddialarının dozunu artıran Ezildi, “Yapanlar aileden. Zamanında ekmeğimizi yiyen, evimize girip çıkan insanlar” diyerek sitem etti.

AİLESİ İÇİN DE İDDİA ORTAYA ATTI

Ezildi, sadece ilişkilerinin değil ailesinin de bu durumdan etkilendiğini öne sürerek, “Benim ve ailem için hastalıklar olsun, işlerimiz kötü gitsin diye yapılmış” ifadelerini kullandı.