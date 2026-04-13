Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

13.04.2026 16:16
Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. Şampiyonluk için iddialı bir tahminde bulunan Tümer Metin, ''Derbiyi kazanan işi bitirir. Ayrıca Galatasaray'ın beraberlik kredisi de var. Bunların dışında tüm maçlarını kazanırsa şampiyon Trabzonspor da görebiliriz, hiç şaşırmam'' dedi.

Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'in 29. haftasında 1-1 sona eren Galatasaray-Kocaelispor maçının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

''OSIMHEN GALATASARAY'IN YÜZDE 51'İ''

Victor Osimhen'in Galatasaray için değerine dikkat çeken Tümer Metin, "Icardi'yi oynatsan dert, oynatmasan ayrı dert. Galatasaray'ın yüzde 51'i yok yani Osimhen yok. O dışarıdayken geri kalan her şey kısıtlı meziyetlere kalıyor. En önemlisi Galatasaray bu sene 2 tane 7 puanlık kredi kaybetti. Son haftalarda Galatasaray'da formda olarak bir Barış Alper'i sayabiliriz Uğurcan dışında.'' dedi. 

''KARTLAR YENİDEN DAĞITILDI''

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Tümer Metin, "Kartlar yeniden dağıtıldı. Dün akşam itibarıyla şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde diyemezdik. Şu anda Fenerbahçe'nin elinde de şampiyonluk var Galatasaray kadar. Fenerbahçe kalan 5 maçını kazanırsa şampiyon oluyor." ifadelerini kullandı. 

ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇARPICI İDDİA

Şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çeken bir iddiada bulunan Tümer Metin, "Bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum, sürpriz beklemiyorum. Ben derbiyi kazananın şampiyon olacağını düşünüyorum. Derbiyi kazanan işi bitirir. Ayrıca Galatasaray'ın beraberlik kredisi de var. Fenerbahçe kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin başka şansı yok. Bunların dışında tüm maçlarını kazanırsa şampiyon Trabzonspor da görebiliriz, hiç şaşırmam.'' yorumunu yaptı. 

Tümer Metin, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

