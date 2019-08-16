Son Dakika Haberleri: Tokat Niksar'da korkutan yangın
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Tokat Niksar'da korkutan yangın

1 saat önce

Tokat Niksar'da korkutan yangınTOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat Niksar'da korkutan yangın
TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçe merkezi Bağlar Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartman sakinleri kısa sürede binadan tahliye edilirken, mahallede korku dolu anlar yaşandı. Polis vatandaşları sakinleştirmekte zor anlar yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.
İtfaiye, Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:41 Kaynak: İHA
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