Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 2 bin 500 sokak hayvanına kuduz aşı yapılacak
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Tokat'ta 2 bin 500 sokak hayvanına kuduz aşı yapılacak

1 saat önce

Veteriner Hekimler Oda Başkanı Seyit Sami Karyağdı, sokak hayvanlarına yönelik olarak Tokat Valiliği ve il Özel idaresi tarafından yapılan bir uygulama ile 2 bin 500 doz kuduz aşısı yapılacağını söyledi.

Tokat'ta 2 bin 500 sokak hayvanına kuduz aşı yapılacak, System.String[]
Veteriner Hekimler Oda Başkanı Seyit Sami Karyağdı, sokak hayvanlarına yönelik olarak Tokat Valiliği ve il Özel idaresi tarafından yapılan bir uygulama ile 2 bin 500 doz kuduz aşısı yapılacağını söyledi.

Dünya Zoonoz Hastalıkları Günü dolayısı ile açıklamalarda bulunan Tokat Veteriner Hekimler Oda Başkanı Seyit Sami Karyağdı, Louis Pasteur'in 134 yıl önce 9 yaşındaki bir çocuğa kuduz aşı uygulanması ile birlikte bugünü dünya Zoonoz hastalıkları günü olarak ilan edildiğini kaydetti. Günümüzde yeni ortaya çıkan zoonotik infeksiyonlarla da mücadele içinde olduklarını ifade eden Başkan Karyağdı, brusella, tüberküloz, Kırım- Kongo kanamalı ateşi, kuduz, parazitler, tularemi, kistler gibi 250'ye yakın Zoonoz hastalık olduğunu söyledi. Bu sene yapılan bir uygulama ile sokak hayvanlarına yönelik Tokat Valiliği ve il Özel idaresi tarafından yapılan bir uygulama ile 2 bin 500 doz kuduz aşısının sahada uygulanacağının altını çizen Karyağdı, insan hayatı için hastalıkları kaynağında kurutmanın önemine dikkat çekerek, "Gıda kaynaklı yaşanılan problemlerin yüzde 90'ı hayvansal kökenli gıdalardan. Neden hayvansal kökenli gıdalardan, bu hayvansal kökenli gıdanın sorunundan yanlışından değil, çünkü bir gıdada mikroorganizmaların üreyebilmesi için suya ve sıcaklığa ihtiyacı var. Hayvansal kökenli gıdaların da minimum yüzde 70'i su ihtiva ediyor. Bakliyatta mikrop üremez çünkü su yok zaten kuru. Ama hayvansal kökenli gıdalar su protein, yağ, mineral ihtiva ettiği için mikroorganizma üremesi için en uygun besinler. O yüzden bu ürünleri en sağlıklı bir şekilde üreteceğiz, toplum sağlığını ortaklaşa koruyacağız" dedi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:23 Kaynak: İHA
Tokat, Güncel
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