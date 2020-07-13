Tokat'ta 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Yangın, saat 20.30 sıralarında Devegörmez Mahallesi, Hacı Mehmet Bey Caddesi'nde Keriman Ekicier'e ait 2 katlı müstakil evde çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük hasar meydana geldi.

TOKAT'ta, alışveriş yapmak için dışarı çıkan Keriman Ekicier'e ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülen yangında evde büşük hasar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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