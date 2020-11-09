Tokat'ta 800 bin ton şeker pancarı üretimi yapıldı

TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, kentte bu yıl 800 bin ton civarında şeker pancarı üretimi yapıldığını ve ekonomiye katkısının 400 milyon lira olduğunu söyledi.
Yaklaşık 360 bin hektar tarım arazisiyle ilk 20 il içinde bulunan Tokat'ta, 2020 yılında 15 bin 300 hektar alanda şeker pancarı, 20 bin hektara yakın alanda ise domates ekimi yapıldı.Şeker pancarı hasadının tamamlanmak üzere olduğunu belirten TSO Başkanı Ali Çelik, "2018 yılında Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinin ardından 480 bin ton rekoltesi olan şeker pancarımız bugün yaklaşık 800 bin tonlara çıktı. Yani 2 katına yakın bir rekolte artışı söz konusu. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu hiçbirimiz beklemiyorduk. Biz Turhal Şeker Fabrikasını Kayseri Şeker Fabrikası'nın almasına son derece sevindik. Olaya ticari yaklaşmayan, ticari bakmayan bir çiftçi kuruluşudur. Türk tarımının gelişmesinden sorumlu, Türk çiftçisinin kalkınmasından sorumlu bir kuruluş olduğu için tamamen farklı yaklaşıyorlar olaya. Bu 2 yıllık süre içerisinde şeker pancarı fiyatlarının enflasyonun üzerinde olması, ödemelerin nakliyeciler dahil hemen hızlı yapılması, çiftçimizin ve buna bağlı sektörlerin yüzünü güldürdü ve mutlu etti. 2020 yılını baz alacak olursak şeker fabrikasının Tokat ekonomisine katkısı 400 milyon liradır. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da artacağının düşünüyoruz. Burada şeker pancarının rekoltesinin artmasının bir diğer sebebi de şeker pancarının kaliteli olmasıdır. Şunu da unutmamamız lazım. Burada siyasilerin ve Tarım Bakanı'nın da çok büyük katkıları oldu. Tokat'a özel üretim kotasında yüzde 30'luk bir artış oluştu" dedi.
- Kaynak: DHA
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