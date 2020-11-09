Tokat'ta 800 bin ton şeker pancarı üretimi yapıldı

TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, kentte bu yıl 800 bin ton civarında şeker pancarı üretimi yapıldığını ve ekonomiye katkısının 400 milyon lira olduğunu söyledi.

Yaklaşık 360 bin hektar tarım arazisiyle ilk 20 il içinde bulunan Tokat'ta, 2020 yılında 15 bin 300 hektar alanda şeker pancarı, 20 bin hektara yakın alanda ise domates ekimi yapıldı.