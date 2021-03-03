Tokat'ta anlık afet ve acil durumlarda toplanma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Afet Müdahale Planı doğrultusunda, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerine ve Çalışma Grubu sorumlularına yönelik, denetim amacıyla, anlık afet ve acil durumlarda toplanma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında Vali Ozan Balcı tarafından verilen deprem alarmı ile ilgili kurumlar Valilik binası önünde toplandı.

Tatbikat ile olası afet durumunda hazırlıklı olabilme adına yapılan çalışmaları gözden geçirme, kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatma ve koordinasyonu sağlamanın amaçlandığını belirten Balcı, afet bilincini artırmak adına yapılan bu çalışmaların önemli olduğunun altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini anımsatan Balcı, "Tokat'ta 8 bin 265 kişiye afet eğitimi verildi, eğitimlerimiz devam ediyor. Konuyu sürekli gündemde tutarak eğitim ve tatbikatlarımıza devam edeceğiz. Allah kaza bela vermesin." dedi.