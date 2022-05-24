Tokat'ta çekiciye arkadan çarpan servisteki 4 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta çekiciye arkadan çarpan servisteki 4 öğrenci yaralandı

24.05.2022 19:42
Tokat'ta çekiciye arkadan çarpan servisteki 4 öğrenci yaralandı

Tokat'ta öğrenci servisinin çekiciye arkadan çarpması sonucu 4 öğrenci yaralandı.

Tokat'ta öğrenci servisinin çekiciye arkadan çarpması sonucu 4 öğrenci yaralandı.

Bekir Şahin idaresindeki 60 BK 803 plakalı çekici, 600 Evler Mahallesi okullar kampüsü civarında önündeki araca çarpmamak için durdu. Bu sırada arkadan gelen ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Erdoğan Şahin'in kullandığı 60 S 0151 plakalı öğrenci servisi çekiciye çarptı.

Kazada, servis aracındaki 4 öğrenci yaralandı.

Yaralanan öğrenciler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Bekir Şahin, okullar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta çekiciye arkadan çarpan servisteki 4 öğrenci yaralandı - Son Dakika


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