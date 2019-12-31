Tokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konuldu - Son Dakika

TOKAT'ın Turhal ilçesinde zabıta ekipleri kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde son kullanım tarihi geçen çok sayıda ürün tespit edilerek, el konuldu.

Turhal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı. Denetim sırasında çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünlere el konularak iş yerlerine ceza uygulandı. El konulan ürünlerin 3 günlük itiraz süresinin ardından imha edileceği açıklandı.