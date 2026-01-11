Tokat'ta Elektrikli Bisiklet Kazası

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü Murat Alparslan (29), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Usta Hasan köyü yolu üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Murat Alparslan, virajda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan ağır yaralı çıkarılan Alparslan, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Alparslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.