Tokat\'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Tokat'ta hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan F.D.'nin (25) Yeşilırmak Mahallesi'nde umuma açık bir işletmede bulunduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonrası 17 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - TOKAT