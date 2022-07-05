Yapılan araştırmada, ölü bulunan kişinin iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Tonbaş (33) olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta iki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu - Son Dakika

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