Tokat'ta Kaçak İçki Operasyonu

Tokat'ın Zile ilçesinde 200 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde 200 litre kaçak içki ele geçirildi.





İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacılar köyünde bir kişinin kaçak içki ürettiği bilgisini aldı.





Jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada 200 litre kaçak içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.





Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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