Tokat’ta Kar Mücadelesi Devam Ediyor
13.01.2026 16:27
Tokat Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor, yollar açık tutuldu.

Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, karla mücadele çalışmalarını yönetti.

Ana arterler, hastane güzergahları, toplu taşıma hatları ve mahalle yollarında yürütülen çalışma sayesinde şehir genelinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı, tüm yollar açık tutuldu.

Yazıcıoğlu, "Gerekirse sabaha kadar çalışır, kürek atarım. Karın ilk düştüğü andan itibaren sahadayız. Sabahın erken saatlerine kadar ekiplerimizin başındaydık. Bu şehri ayakta tutan bu emeği, bu fedakarlığı Tokat adına, şahsım adına yürekten takdir ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

16:53
