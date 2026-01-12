Tokat\'ta Kıraathanede Silahlı Kavga: 1 Ölü

Tokat'ın Emirseyit beldesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay merkeze bağlı Emirseyit beldesindeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 16.00 sıralarında C.E. (47), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Koray Alyüz'e (46) tabanca ile ateş etti. Başından ağır yaralanan Koray Alyüz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alyüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli C.E. ise kavga sırasında başına aldığı sopa darbesi sonucu yaralandığı öğrenildi. C.E. sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT