Tokat'ta kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıkan baba 200 metreden uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ikamet eden Cemil Yıldıran (51) kızının düğün davetiyesini dağıtmak için akşam saatlerinde yola çıktı. Gökal Beldesi'nde cipiyle ilçeye hareket eden Yıldıran'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

200 METREDEN UÇURUMA YUVARLANMIŞ

Düden gölü mevkiinde arama yapan Yıldıran'ın yakınları kaza izine ulaştı. Yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsünün cansız bedeni araç dışında bulundu. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müteahhittin cenazesi bulunduğu yerden çıkartıldı.

7 EVLAT BABASIZ KALDI

Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.