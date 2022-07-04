Tokat'ta kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıkan baba 200 metreden uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıkan baba 200 metreden uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

04.07.2022 13:23

Tokat'ta Cemil Yıldıran adlı vatandaş, kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için çıktığı yolda aracıyla 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ikamet eden Cemil Yıldıran (51) kızının düğün davetiyesini dağıtmak için akşam saatlerinde yola çıktı. Gökal Beldesi'nde cipiyle ilçeye hareket eden Yıldıran'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulundu

200 METREDEN UÇURUMA YUVARLANMIŞ

Düden gölü mevkiinde arama yapan Yıldıran'ın yakınları kaza izine ulaştı. Yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsünün cansız bedeni araç dışında bulundu. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müteahhittin cenazesi bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulundu

7 EVLAT BABASIZ KALDI

Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulundu
Kızının davetiyelerini dağıtmaya giden baba, uçurumun dibinde ölü bulundu
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Son dakika: Kendisinden haber alınamayan kişi uçuruma devrilen aracında ölü bulundu Son dakika: Kendisinden haber alınamayan kişi uçuruma devrilen aracında ölü bulundu Son dakika haber: Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu Son dakika haber: Yakınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu
Kaynak: İHA

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıkan baba 200 metreden uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için yola çıkan baba 200 metreden uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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