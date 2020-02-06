Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika

Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

6 saat önce

TOKAT'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar binalara ve işyerlerine zarar verirken ağaçları ve totemleri devirdi.

Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, System.String[]

TOKAT'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar binalara ve işyerlerine zarar verirken ağaçları ve totemleri devirdi. Çatıdaki tabelası düşen özel bir okul tedbir amaçlı tatil edildi.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan rüzgar, çok sayıda binanın çatısını uçurdu. Özel bir okulun çatısında bulunan tabela, okul bahçesine düştü. Okul yönetimi İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak tedbir amaçlı okulu tahliye etti. Tahliye edilen okulda yarım gün tatil edildi. Okul Müdürü Mustafa Oğul, "Rüzgardan dolayı okulumuzun çatısındaki tabela hasar görüp yere düştü. Biz de bununla ilgili önlem almak için Milli Eğitim müdürümüzün izniyle okulumuzu öğleden sonrası için tatil ettik. Gerekli düzenlemeleri yaparak yarın eğitim öğretime devam edeceğiz" dedi.

Diğer yandan kent merkezinde bir iş yerinin tabelası da kaldırım üzerine düştü. Araçta hasar oluştu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç polis otosuna zarar verdi. Tokat Havalimanı'nda bulunan Meteoroloji Meydan Müdürlüğü binasının da çatısı uçtu.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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