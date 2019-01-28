Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Off Road Grubu Kar Engeline Takıldı

Tokat'ta Off Road Grubu Kar Engeline Takıldı

43 dakika önce

Tokat Extreme Off Road Kulübü üyeleri kar safarisi düzenledi.

Tokat'ta Off Road Grubu Kar Engeline Takıldı, System.String[]
Tokat Extreme Off Road Kulübü üyeleri kar safarisi düzenledi. Akbelen Yaylası'na giden grup zirveye 1 kilometre kala 70 santimetre kar engeline takılınca geri döndü. Tokat Extreme Off Road Kulübü üyeleri, 1600 rakımlı Akbelen Yaylasında kar safarisi planladı. 14 araçlık Tokat ExtrEme Off Road ekibine Tokat Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de eşlik etti. Akbelen Yaylası'na gitmeye çalışan ekip yolda zorlu anlar yaşadı. Karda ilerlemekte zorlanan bazı araçlar arızalandı. Kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetre ölçüldüğü bölgede araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kara saplanan araçlar ise diğer araçlarının yardımıyla saplandıkları yerden çıkartıldı. Zirveye 1 kilometre kala buzlanma nedeniyle Tokat Extreme Off Road üyeleri geri dönmek zorunda kaldı. Tokat Extreme Off Road Başkanı Serkan Özcan, Akbelen Yaylası zirveye yaklaştık fakat kar kütüklerinden dolayı ilerleyemedik. Bu işin macerası aracın batması, araçları çekmekte ve ekip çalışmasında. Her zamanki gibi yaptık bunu. Eğlendik ve dönüyoruz. Etkinliklerimiz her hafta sonu var. Tokat'ın belirli yerlerine gidiyoruz. Doğayı seviyoruz, doğaya sahip çıkıyoruz, herkesten sahip çıkmasını bekliyoruz. Araçlar arızalandı diye dönmedik hava koşullarından dolayı geri döndük. Kışın off road biraz zordur dedi.

Tokat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Alpaslan Altıntaş ise Tokat Extreme Off Road Kulübü ile birlikte extreme sporlarına katıldık. Doğa ile iç içeydik. Doğayı fotoğrafladık. Zor şartlarda kalan arkadaşları fotoğrafladık. Tokat'ın güzelliklerini görme imkanı bulduk diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Akbelen, Kar, Tokat, Spor
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