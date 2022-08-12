Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı

12.08.2022 11:32
Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı

Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu polis ve ailesi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu polis ve ailesi yaralandı.

Polis memuru Caner Beyoğlu (29) idaresindeki 60 HS 407 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu İhsaniye köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada, polis memuru ile araçta bulunan eşi Beyza Nur (25) ve oğlu Efe Beyoğlu (2) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Beyoğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı - Son Dakika
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