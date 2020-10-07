Tokat'ta "Reflektör Tak Görünür Ol" Projesi - Son Dakika

Tokat'ta "Reflektör Tak Görünür Ol" Projesi başlatıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığınca traktörlerden kaynaklı kazaları asgariye indirmek maksadıyla Ziraat Odası ve Şoförler Odası işbirliği ile "Reflektör Tak Görünür Ol" Projesi başlatıldı.
Jandarma ekiplerince, Çamlıbel beldesinde bulunan pancar toplama alanında traktör sürücülerine yönelik trafik kuralları ve trafikte görünür olmanın önemini hatırlatıcı bilgilendirmeler yapılarak, sürücülere reflektör ve dönerli tepe lambaları dağıtıldı.
- Kaynak: AA
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