Tokat\'ta takside kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan takside, Afganistan uyruklu bir şahıs yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden Yalova'ya giden 77 T 0513 plakalı taksi, Tokat'ın Erbaa ilçesinden geçişi sırasında D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Erbaa Bölge Trafik İstasyonu Amirliği yönünde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde, taksi şoförü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu K.M. yakalandı. Afganistan uyruklu şahıs, işlemlerinin yapılması ve ifadesinin alınması amacıyla Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - TOKAT