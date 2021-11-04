Üye Girişi
Tokat'ta TOGÜ kariyer günleri başladı - Son Dakika

Tokat'ta TOGÜ kariyer günleri başladı

04.11.2021 15:14
Tokat'ta TOGÜ kariyer günleri başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kariyer günleri başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kariyer günleri başladı.

Tokat Belediyesi, Tokat Valiliği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite iş birliğinde organize edilen "TOGÜ Kariyer Fuarı'nın" açılışı TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

İki gün sürecek kariyer günlerinde öğrenciler, işe alım mülakatları, iş-staj başvuruları, eğitimler, seminerler, paneller ve konferanslar ile iş dünyası hakkında deneyimler elde edecek. Açılış programına yoğun ilgi gösteren üniversiteli öğrenciler, kurulan stantları ilgiyle takip etti.

Fuar alanında stantları gezen, öğrenciler ile sohbet eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Eroğlu, Tokat'ta öğrenim gören tüm öğrencilerin yanlarında olduklarını belirtti.

TOGÜ kariyer günlerinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Eroğlu, "Birçok farklı başlıkta öğrencilerimize ışık tutacak fuarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tokat Belediyesi olarak her zaman genç kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Gerek böyle söyleşilerle, gerek okul ve yurt ziyaretlerimiz ile her fırsatta öğrenci kardeşlerimiz ile bir araya gelmeye çaba gösteriyoruz. 19 Mayıs 2016 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Tokat Belediyesi Gençlik Merkezimiz de sizler gibi genç kardeşlerimizin en uğrak noktası oldu." dedi.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler polis ekiplerinden bilgi alarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı ve protokol üyeleri katıldı.

Tokat'ta TOGÜ kariyer günleri başladı
Tokat'ta TOGÜ kariyer günleri başladı

Tokat Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta TOGÜ kariyer günleri başladı - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız 15:02 Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti 14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda 14:26 Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak         
15:18
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi         
15:00
Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi         
14:53
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Bahçeli'yi Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek         
14:38
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta TOGÜ kariyer günleri başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement