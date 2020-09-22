Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yaşayan S.K'ye Kanada'dan gönderilen kargo paketinde ve evinde narkotik dedektör köpeği Hernandez ile arama yapıldı.
Aramada 65 gram esrar, 61,93 gram likit esrar, 43,89 gram skunk, hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi.
Polis, S.K'yi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:05 - Kaynak: AA
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