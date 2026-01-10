Tokat\'ta Yangın Güvenliği Eğitimi

Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Belediye Meslek Edindirme Kursunda (BELMEK) görev yapan personele yönelik yangın söndürme ve yangınla mücadele eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yangın güvenliği bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim programında yangın anında doğru ve hızlı müdahale yöntemleri, ilk dakikalarda yapılması gereken hayati uygulamalar ile yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve etkin kullanımı ele alındı.

Eğitim, teorik anlatımların ardından uygulamalı çalışmalarla desteklendi.

Eğitim kapsamında olası yangın durumlarında can ve mal kaybının en aza indirilmesine yönelik doğru müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Katılımcılar, yangın söndürme tüplerini ve ekipmanlarını birebir kullanma imkanı buldu.

Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.