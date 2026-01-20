Tokat\'tan Musul\'a 20 Bin Fidan

Tokat Belediyesi, Irak'ın Musul kentinde kardeş şehir projesi kapsamında 20 bin fidan dikimi başlattı.

"Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" adıyla açılan alana ilk dikimleri yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Türkiye ile Irak arasında çok önemli kültürel bağın olduğunu ve bu süreçle birlikte bunun daha da pekiştirileceğini söyledi.

Musul'da yeni bir kardeşlik süreci başlatıldığını aktaran Yazıcıoğlu şöyle devam etti:

"Musul Valiliğine vermiş olduğumuz 20 bin fidanla beraber yeni bir kardeşlik süreci başlatmış olduk. İsmine de Sayın Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı adı verdik. Bunun devamı da gelecek ve her türlü desteği vermeye hazırız."

Musul'un tarih bakımından Türkiye ile derin bir ilişkisi olduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, kültürel bakımdan da Tokat ile benzer şehirler olduğuna dikkati çekti.

Bu temasların Tokat ile Musul arasında bir başlangıç olduğunu aktaran Yazıcıoğlu, bunun devamının geleceğini vurguladı.

"Musul'u güzel buldum"

Kısa süre önce zor bir süreç geçirmesine rağmen Musul'u çok güzel bulduğunu aktaran Yazıcıoğlu zor günlerin artık geride kaldığını, Musul'da önemli ve müthiş bir ivmelenmenin olduğunu dile getirdi.

Musul Valisi ve ekibinin kentin altyapısı, sosyal tesisler ve inşaat çalışmalarına ciddi önem verdiklerini kaydeden Yazıcıoğlu, bu kapsamda Türkiye'nin tecrübelerini burada paylaşmak istediklerini belirtti.

İlerleyen süreçte de Musul-Tokat hava yolu seferlerinin başlamasını temenni ettiklerini söyleyen Yazıcıoğlu, böylece bu sürecin daha da hızlanacağını ifade etti.

Musul Başkonsolosu Serhad Varlı da Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nu Musul'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Tokat Belediyesi'nin Musul'a göndermiş olduğu 20 bin fidanın dikiminin başlatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Varlı, fidanların Musul'un birçok bölgesine dikileceğini aktardı.

Fidanların yanı sıra ilerleyen süreçte Musul'a çeşitli çiçek türlerinin de gönderileceği belirtildi.