TOKAT Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi - Son Dakika

Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2)

'MADDİ VE MANEVİ YANINDAYIZ'

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek makamında kabul etti. Başkan Bekler, maddi ve manevi olarak eğitim hayatı boyunca yanında olacağını söyleyerek, Ertek'e stetoskop hediye etti. Ziyarette konuşan Başkan Bekler Ertek'i tebrik ettiğini belirterek, "Haftada iki gün semt pazarlarımızda çalışıp hem de ideallere uygun bir okul nasıl kazanılır bunu bize gösteren bir başarı hikayesini hayatına tatbik ettiği için ben kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni başlayacağı bu öğretim hayatında ve bitimine kadar maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağımızı kendisine söyledik. Bundan sonra da hayatının geri kalanı takip edeceğiz. Kendisini tekrar tebrik ederim. Sembolik olarak meslek hayatının başlangıcı olarak stetoskop hediye ediyorum." dedi.

'BİR ÇOK KİŞİ BURS İÇİN ARADI'

Belediye Başkanı İlker Bekler'e teşekkür eden Melih Buğra Ertek ise, "Başkanımızın beni misafir etmesinden çok mutlu oldum. Kendisine minnettarım. Çıkan haberlerden sonra bir çok kişi burs için aradı. Sağolsun sanatçı Demet Akalın bana burs teklif etti. Bende ailemle konuşup haber vereceğimi ilettim. Bana gelecek burs teklifleri varsa, başka arkadaşları düşünmelerini tercih ederim. Çünkü benden daha kötü durumda olan insanlar var. Onların önüne geçipte onların hakkını yemek istemem. Başkanımızın hediyesini ölene kadar saklayacağım." ifadelerini kullandı.