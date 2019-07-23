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Tokat Valisi Ozan Balcı'dan köy ziyaretleri

53 dakika önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, Dedeli ve Yelpe köylerini ziyaret etti.

Tokat Valisi Ozan Balcı'dan köy ziyaretleri, System.String[]
Tokat Valisi Ozan Balcı, Dedeli ve Yelpe köylerini ziyaret etti.
Vali Balcı, yol konusunda anlaşmazlık yaşayan merkeze bağlı Dedeli ve Yelpe köyü sakinleriyle bir araya geldi.
Tokat İl Özel İdaresi köy yol ağında bulunan Yelpe-Dedeli-Tokat yolu konusunda ilgili muhtarlardan ve yetkililerden yerinde bilgiler alan Balcı, konunun takipçisi olacağını belirtti.

Köylülerle de bir süre sohbet eden Balcı, köydeki çocuklarla yakından ilgilenerek, çocuklara kitap hediye etti.
Dedeli, Tokat, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:52 Kaynak: AA
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