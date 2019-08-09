Son Dakika Haberleri: TOKİ kurasına gelenler spor salonuna sığmadı
Son Dakika Güncel Haber

TOKİ kurasına gelenler spor salonuna sığmadı

31 dakika önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Bursa'da sosyal konut uygulaması kapsamında inşa edilecek 280 konut için 44 binden fazla kişi başvurunca kura çekiminin yapıldığı spor salonunda yoğunluk yaşandı.

TOKİ kurasına gelenler spor salonuna sığmadı, System.String[]
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Bursa'da sosyal konut uygulaması kapsamında inşa edilecek 280 konut için 44 binden fazla kişi başvurunca kura çekiminin yapıldığı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonunda yoğunluk yaşandı.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi'nde yapılacak 280 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için TOFAŞ Spor Salonu'nda noter huzurunda kura töreni düzenlendi.
Kura çekimini izlemek üzere gelen başvuru sahipleri ve yakınları, 6 bin 800 kişi kapasiteli spor salonuna sığmadı. Salondaki koltukların tamamen dolması, sahada oturacak yer kalmaması nedeniyle bazı kişiler dışarıda bekledi.
Müracaat edenlerin daire sayısından yaklaşık 160 kat fazla olduğu kura çekimi sırasında ismi okunanlar ve yakınları büyük sevinç yaşadı.
Spor salonunda yaklaşık 8 bin kişinin izlediği törende, 44 bin 230 başvuru arasından 9 şehit ailesi kuraya tabi tutulmadan hak sahibi oldu.
İrfaniye'deki sosyal konut uygulaması kapsamında 143 adet 2+1, 137 adet 3+1 konut inşa edilecek.
Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız
Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:17:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TOKİ kurasına gelenler spor salonuna sığmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]