Tokyo buluşması
6 saat önce
Kojima Death Stranding adlı oyunu için yaptığı çalışma sırasında tanıştığı yönetmeni Tokyo'daki ofisinde ağırladı.
Kojima Death Stranding adlı oyunu için yaptığı çalışma sırasında tanıştığı yönetmeni Tokyo'daki ofisinde ağırladı.
Fatih Akın'ın son filmi Altın Eldiven'in Japonya için hazırlanan afişini ofisinde bulunduran Hideo Kojima, o afişin önünde Akın'la çektirdiği fotoğrafını "Dostum Kojima Prodüksiyon'a geldi" notuyla sosyal medya sayfasında paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:48
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