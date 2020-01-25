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Tokyo buluşması

6 saat önce

Kojima Death Stranding adlı oyunu için yaptığı çalışma sırasında tanıştığı yönetmeni Tokyo'daki ofisinde ağırladı.

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Kojima Death Stranding adlı oyunu için yaptığı çalışma sırasında tanıştığı yönetmeni Tokyo'daki ofisinde ağırladı.


Fatih Akın'ın son filmi Altın Eldiven'in Japonya için hazırlanan afişini ofisinde bulunduran Hideo Kojima, o afişin önünde Akın'la çektirdiği fotoğrafını "Dostum Kojima Prodüksiyon'a geldi" notuyla sosyal medya sayfasında paylaştı.

Fatih Akın, Japonya, Tokyo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:48 
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