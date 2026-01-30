Tokyo Camii'nin Halıları Demirci'de Yenilendi - Son Dakika
Tokyo Camii'nin Halıları Demirci'de Yenilendi

Tokyo Camii\'nin Halıları Demirci\'de Yenilendi
30.01.2026 15:00
Tokyo Camii'nin halıları 26 yıl sonra yeniden Demirci'de dokunarak ibadete hazır hale getirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2000 yılında ibadete açılan ve halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunan Tokyo Camii'nin yeni halıları da 26 yıl sonra yeniden Demirci'de üretildi.

Cami ve otel halıcılığında Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında yer alan Demirci'de tarihi camiler ve farklı mabetler için özel halı üretimi yapılıyor. Tokyo Camii'nin yenilenen halıları için Demirci'de desen ve dokuma çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 800 metrekarelik cami halısının gönderildiği Tokyo Camii'nde döşeme çalışmalarına başlandı. El emeği ve geleneksel dokuma teknikleriyle hazırlanan halının Ramazan ayı öncesinde tamamen döşenerek ibadete hazır hale getirileceği bildirildi. Tokyo Camii için yeniden Demirci'nin tercih edilmesi, ilçenin halıcılık alanındaki uluslararası önemini bir kez daha ortaya koydu.

Özkul Halı Firması yöneticisi Ali Rıza Özkul, Tokyo Camii için 2000 yılında dokunan halının yıllar sonra yenilenmesine karar verildiğini belirterek, "2000 yılında Tokyo Camii'ne uyguladığımız aynı renk ve desenli halıyı yeniden dokuduk. Kullanılan desen Osmanlı dönemine ait Rumi deseni. Bu desen Ayasofya Camii'nde de kullanılmıştır" dedi.

Renk düzenlemesinde ördekbaşı yeşil ve ayak basma alanlarında bordo rengin tercih edildiğini aktaran Özkul, yün boyamada ise en kaliteli reaktif boyaların kullanıldığını ifade etti. Demirci'de dokunan halıların kalite açısından kendini kanıtladığını vurgulayan Özkul, "Üretimlerimiz yüzde 100 yün ve tamamen doğal malzemelerle yapılıyor. Tokyo Camii'nde kullanılan halının metrekare ağırlığında 4,5 kilogram yün kullanıldı. Zelanda yünü karışımlı bu halılar, gramaj olarak en uygun olduğu için yıllardır tercih ediliyor" diye konuştu.

Demirci'de dokunan halıların Türkiye'de birçok tarihi camide kullanıldığını belirten Özkul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii, Eminönü Yeni Camii, Sivas Divriği'deki Ulu Cami ve Edirne'deki Selimiye Camii'nin halılarının da Demirci'de dokunduğunu söyledi.

"Demirci halıları alev almaz, yanmaz ve güve yemez özelliğe sahip"

Demirci halılarının alev almaz ve yanmaz özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Özkul, "Kullanılan özel yün ve dokuma sistemi sayesinde cami ve otel halılarımız alev almaz ve yanmaz özelliktedir. Ayrıca yünün harmanlanması ve dokumada uyguladığımız özel yöntemle güve yemez özelliğe sahip olan halılarımız, uzun yıllar camilerimizi ve otelleri süslemektedir" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tokyo Camii'nin Halıları Demirci'de Yenilendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Tokyo Camii'nin Halıları Demirci'de Yenilendi - Son Dakika
