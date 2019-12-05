Tolga Sarıtaş: Emmy'de jüri üyesiydim
6 saat önce
Genç oyuncu, organizasyonun 'en iyi kadın oyuncu' kategorisinde final jürisi olarak görev yaptığını söyledi.
Genç oyuncu, organizasyonun 'en iyi kadın oyuncu' kategorisinde final jürisi olarak görev yaptığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:32
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