Son Dakika Haberleri: Tolga Sarıtaş: Emmy'de jüri üyesiydim
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Tolga Sarıtaş: Emmy'de jüri üyesiydim

6 saat önce

Genç oyuncu, organizasyonun 'en iyi kadın oyuncu' kategorisinde final jürisi olarak görev yaptığını söyledi.

Tolga Sarıtaş: Emmy'de jüri üyesiydim, System.String[]

Genç oyuncu, organizasyonun 'en iyi kadın oyuncu' kategorisinde final jürisi olarak görev yaptığını söyledi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:32 
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