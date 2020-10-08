Tomane: "Gol atmayı seviyorum" - Son Dakika

Tomane: "Gol atmayı seviyorum"

08.10.2020 16:36
Tomane:

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig'in piyasa değeri en yüksek forvet oyuncusu olarak dikkat çeken Samsunspor'un golcüsü Tomane, takım oyuncusu olduğunu, takımla birlikte sahada elinden geleni yapan ve her zaman kazanmak isteyen bir yapısı olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig'in piyasa değeri en yüksek forvet oyuncusu olarak dikkat çeken Samsunspor'un golcüsü Tomane, takım oyuncusu olduğunu, takımla birlikte sahada elinden geleni yapan ve her zaman kazanmak isteyen bir yapısı olduğunu söyledi.

"Gol atmayı seviyorum"

Bireysellikten çok takım oyuncusu olduğunu belirten Tomane, "Oynadığım tüm maçlarda her zaman yüzde yüzünü veren bir oyuncuyum. Gol atmayı seven biriyim ki bu, pozisyonum gereği temel görevim. Daha çok takım için oynayan, bireysellikten çok takımın başarısının önemli olduğunu düşünen biriyim. Takımla birlikte sahada elinden geleni yapan, güzel futbol oynamayı seven ve her zaman kazanmak isteyen bir yapım var" dedi.

Transferinde Samsunspor'un projesi kendisini etkilediğini belirten Tomane, "Dürüst olmam gerekirse Samsunspor ile ilgili başlangıçta çok fazla bilgim yoktu. Samsunspor ile iletişime geçtikten sonra olabildiğince fazla kişiyle konuşmaya çalıştım ve hepsi de kulüp hakkında ve kulübün büyük hedefleriyle ilgili çok olumlu konuştular. O andan itibaren kulüp hakkında daha fazla bilgi edindim. Daha önce de belirttiğim gibi Samsunspor ile ilgili olabildiğince bilgi edinmeye çalıştım. Duyduklarımdan en çok hoşuma giden ve beni etkileyen ise kulüp başkanımızın projesi oldu. Samsunspor için yapılmak istenenleri duyduktan ve öğrendikten sonra da buraya gelmeye karar verdim" diye konuştu.

"İlk maçımda gol atmak ve kazanmak önemliydi"

Stilinin takım oyununa uygun olduğunu ifade eden Tomane, "Takım arkadaşlarımla ilişkim çok iyi. Beni çok iyi karşıladılar. Gerek yönetime gerek teknik ekibe gerekse de futbolculara ve kulübün diğer tüm çalışanlarına beni çok iyi karşıladıkları için buradan teşekkür etmek istiyorum. Takımı tanımak için çok fazla vaktim olmadı. Kısa sürede olabildiğince takımı tanımaya ve takım oyununa adapte olmaya çalıştım. Stilimin takım oyununa uygun olduğunu düşünüyorum ki öyle oldu ve gol attım. İlk maçımda gol ile başlamış olmak ve galip gelmiş olmak çok önemliydi. Hem kendi adıma hem de takım adına önemli bir galibiyetti" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

Hedeflerinin net bir şekilde Süper Lig olduğunun altını çizen Tomane, "Gerek başkanımız olsun gerek teknik direktörümüz olsun hedeflerimizi zaten net bir şekilde belirttiler. Şampiyon olmak. Benim için de en önemlisi Süper Lig'e çıkmak. Bu olmazsa olmazımız. Ligi birinci sırada bitirirsek, elbette en güzeli olacaktır. İkinci sırada da bitirsek Süper Lig'e çıkmış olacağız ki benim için de kulüp için de önemli olan bu. Birinci sırada bitirmek daha güzel olacaktır ve bunu da doğru adımlarla maç maç alacağımız galibiyetlerle elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarın takıma güvenmeye devam etmesi gerektiğini belirten Tomane, şunları söyledi:

"Taraftarımıza mesajım, takımı desteklemeleri. Mevcut durum sebebiyle stadyuma gelip takıma destek olamıyorlar. Bu durumun onlar için çok önemli olduğunu biliyorum. Takımını sahada çok iyi destekleyen bir taraftar grubu olduklarını daha önceki maçlardan izlemiştim. Taraftarımız takıma güvenmeye ve destek olmaya devam etmeleri. En önemlisi de sezon sonunda takımın Süper Lig'e çıkması. Umarım böyle olur ve şampiyonluğu hep birlikte kutlarız." - SAMSUN

Tomane: Gol atmayı seviyorum
Tomane: Gol atmayı seviyorum
Tomane: Gol atmayı seviyorum

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Samsunspor, Piyasa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tomane: 'Gol atmayı seviyorum' - Son Dakika Spor

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