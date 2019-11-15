Tomarza Belediyesi "çöp evi" temizledi
6 saat önce
Tomarza Belediyesi, Kuşcağız Mahallesinde tek başına kalan 75 yaşındaki Mehmet Türkmen'in evindeki çöpleri temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:58 Kaynak: AA
Tomarza Belediyesi, Kuşcağız Mahallesinde tek başına kalan 75 yaşındaki Mehmet Türkmen'in evindeki çöpleri temizledi.
Kuşcağız muhtarı Mehmet Taştan'ın talebi üzerine harekete geçen Tomarza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkmen'in evinde bulunan çürümüş eşyaları ve çöpleri temizledi.
Yaklaşık 40 metrekarelik evden bir kamyondan fazla çöp çıktı. Tomarza Kaymakamlığı tarafından da evin tadilat ve tamiratı yapılarak, yeni eşyalar alınacağı, Türkmen'in geçici süre ilkokula ait lojmanda kalacağı öğrenildi.
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