Tomarza'da altyapı çalışmaları - Son Dakika

Tomarza Belediyesi, normalleşme sürece ile altyapı çalışmalarına hız verdi.

Yeni Mahalle Gül Sokak'ta 2. Etap TOKİ konutlarını bağlayan bir kilometre yolda KASKİ ve Tomarza Belediyesi ekipleriyle alt yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Davut Şahin, pandemi sonrası faaliyetlere hız verdiklerini belirtti.

Şahin, "Yeni Mahalle Gül Sokak'ta 2. Etap TOKİ ve mezarlık yolu üzerindeki kanalizasyon çalışmamızı tamamladıktan sonra ilçemize yakışır bir yol yapacağız. Bu süreçte geçici rahatsızlık vereceğiz, tüm hemşehrilerimizden özür diliyoruz. İnşallah çalışmalarımız bittiğinde kalıcı bir eser bırakacağız." diye konuştu.

Tomarza'da dezenfekte çalışmaları

Tomarza Belediyesi, iş yerlerini ve kamuya açık alanları belirli periyotlarla dezenfekte etmeye devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde toplu taşıma araçları, ticari veya hususi otomobiller, kamu binaları, toplu yaşam merkezleri, parklar ve iş yerlerini belirli aralıklarla ilaçlıyor.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, sadece ülkede değil tüm dünyada yeni tip koronovirüs salgını tamamen bitene kadar mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.