Ton balığı iftar sofralarına da girdi - Son Dakika

Ton balığı iftar sofralarına da girdi

14.04.2021 14:51
Ton balığı iftar sofralarına da girdi, System.String[]

Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, dengeli beslenerek ramazan ayını, sağlıklı ve enerjik geçirmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, dengeli beslenerek ramazan ayını, sağlıklı ve enerjik geçirmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Emine Nur Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, bunun için sahur ve iftar sofralarında Akdeniz tipi beslenmeyi önerdiğini bildirdi.

Tozan, "Balık ve ton balığı, içinde bulunan D vitamini ve Omega-3 mucizesiyle bağışıklığınızı güçlü tutarken, kilo kontrolünde de fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Uzun saatler aç kalınan ramazan ayında bağışıklığın güçlü kalması için ihtiyaç duyulan protein, vitamin ve mineralleri vücuttan eksik etmemek gerektiğini belirten Tozan, iftar ve sahurda Akdeniz tipi beslenmeyle tüm ayın stresten uzak, enerjik ve sağlıklı geçirilebileceğini kaydetti.

Bu nedenle iftar sofraları için balığın, özellikle de Omega- 3, D vitamini ve protein bakımından zengin ton balığının önemini hatırlatan Tozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde bağışıklık dostu gıdalarla sağlıklı beslenmek ve gerekli besin ihtiyaçlarını doğru kaynaktan almak, her zamankinden daha fazla önem kazandı. Doğru beslenme yöntemleriyle vücut direncini artırarak, koronavirüse (Kovid-19) karşı korunmayı ihmal etmeden aynı zamanda doyurucu ve sağlıklı besinler tercih etmeyi unutmayın. Vücudun tüm gün boyunca ihtiyaç duyduğu protein, vitamin ve mineralin ton balığıyla hazırlanmış iftar yemeğiyle karşılanabileceğini belirten Tozan, "Akdeniz tipi beslenme ile karbonhidratı azaltarak, fazla kalorilerden kaçınmanız mümkün. Daha önemlisi bol yeşillik, dört tahıllı salata ve ton balığının bulunduğu iftar sofraları, bağışıklık ve metabolizmayı güçlendirmede de fayda yaratırken, gün boyu tokluk hissi yaşamanızı sağlayacak. Zeytinyağlı ton balığını tercih ederek, vücudunuzdaki iyi kolesterolü koruyabilir ve hatta yükseltebilirsiniz."

"İftar sofralarında bağışıklığa yardımcı, lezzetli ve sindirimi kolaylaştırıcı besinlerin yer aldığı Akdeniz tipi beslenme şeklini öneriyoruz. " yorumunu yapan Tozan şunlara dikkati çekti:

"Özellikle kalp- damar hastaları başta olmak üzere genç-yaşlı herkesin dikkat etmesi gereken bu dönemde, sebze ve salatalar başta olmak üzere, Omega-3 kaynağı bakımından zengin balık ve ton balığıyla hazırlanan iftar sofralarını tercih etmekte fayda var. Ancak sağlıklı ton balığının güvenilir ve kaliteli markalardan tüketmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Hint ve Atlantik Okyanusu'nun temiz ve derin sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, en doğal Omega-3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor."

Oruç tutarken kontrolsüz kilo alımına ve bağışıklığın güçsüz düşmesine karşı beslenme önerilerinde bulunan Tozan, "Oruç sebebiyle yaşanan susuzluk hissi, halsizlik, baş dönmesi, sersemlik gibi faktörler sağlığınızı tehdit etmeden, nefis terbiyesi ve porsiyon kontrolünü öğrenmek için Ramazan ayını harika bir fırsat olarak görmek gerek. Bunun için beslenmemizde de bazı değişimler yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Tozan, bu dönemde yeşil sebzeler ve balığın baş rolde olduğu Akdeniz tipi beslenme, vücut direncini artırarak sindirimi kolaylaştırırken, koronavirüse karşı da koruyucu bir kalkan olacağını belirtti.

Tozan, "Sadece iftarda değil, sahur vakitlerinde de kilo alımını önleyen ve de sağlıklı beslenmeye yardımcı olan Omega-3, B ve D vitamini bakımından güçlü besinler tüketilmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, omega 3, Ramazan, Oruç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ton balığı iftar sofralarına da girdi - Son Dakika Ekonomi


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