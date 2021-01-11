Topkapı Sarayı eski müze müdürlerinden Dr. Çağman Edirne'de vefat etti - Son Dakika

Topkapı Sarayı eski müze müdürlerinden Dr. Çağman Edirne'de vefat etti

11.01.2021 16:03
Topkapı Sarayı eski müze müdürlerinden Dr. Çağman Edirne'de vefat etti, System.String[]

Topkapı Sarayı eski müze müdürlerinden, minyatür uzmanı Dr. Filiz Çağman (81) Edirne'de hayata veda etti.

Topkapı Sarayı eski müze müdürlerinden, minyatür uzmanı Dr. Filiz Çağman (81) Edirne'de hayata veda etti.

Çağman, bir süredir kalp yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etti.

Yarın Edirne'de defnedilecek Çağman ile son zamanlarında akademik çalışmalarda bulunan sanat tarihçi Altay Bayatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "manevi annesini" kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin, önemli bir minyatür uzmanını, önemli bir bilim insanını kaybettiğini ifade eden Bayatlı, şunları ifade etti:

"Öncelikle bana 'manevi oğlumsun' derdi, onu kaybetmekten dolayı çok üzgünüm. Türkiye'nin gelmiş, geçmiş en güzide bilim insanlarından minyatür uzmanlarından birisiydi. Bilimsel araştırma yapmak isteyenlere her zaman kapıları açıktı. Yönlendirdiği ve desteklediği insanlar dünyanın çeşitli yerlerinde çok başarılı bilim insanı oldular. Cumhuriyetin yetiştirdiği gerçek bir asilzade idi. 1,5 senede yanında yıllarca alamayacağım eğitimi aldım. Bana da çok desteği oldu. Türk bilim dünyasına çalışmaları ile çok büyük bir miras bıraktı."

Çağman'ın hastalığı döneminde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yakından ilgilendiğini belirten Bayatlı, teşekkürlerini iletti.

Dr. Çağman kimdir?

El yazması ve minyatür sanatının dünyadaki önemli uzmanlarından Filiz Çağman 1940 yılında Edirne'de doğdu.

Çağman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Estetik ve Sanat Tarihi Enstitüsü Türk ve İslam kürsüsünden 1964 yılında mezun oldu.

1964-1997 yılları arasında Topkapı Sarayı Yazma Eserler Kütüphanesinde el yazma kitap, minyatür, hat sanatları uzmanı olarak çalışan Çağman, 1997 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak görev aldı. Çağman bu görevini emekli olduğu 2005 yılına kadar sürdürdü.

Çağman, daha sonra geldiği Edirne'de bilimsel çalışmalarına devam etti.

Trakya Üniversitesi, Topkapı Sarayı, Edirne, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Topkapı Sarayı eski müze müdürlerinden Dr. Çağman Edirne'de vefat etti - Son Dakika


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