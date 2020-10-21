Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme - Son Dakika

Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme

21.10.2020 09:33
Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme, System.String[]

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emanetler için yeni sergileme düzeni yapılıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emanetler için yeni sergileme düzeni yapılıyor. Yeni sergileme düzeniyle ziyaretçilerle kıymetli eserlerin buluşturulacağını söyleyen Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, "Hz. Osman'a atfedilen Kur-an ve Peygamberimizin mektuplarını yeni sergileme düzeninde ziyaretçilerle daha önceki yıllarda olduğu gibi tekrar buluşturacağız" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı Topkapı Sarayı, 1924 yılından bu yana vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri de Has Oda'da bulunan Mukaddes Emanetler Dairesi. Hz. Muhammed'in sancağından, kılıcına ve diğer peygamberlere ait pek çok kutsal emanet burada sergilenerek korunuyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız kutsal emanetler koleksiyonuna ait daha fazla eserin ziyaretçilerle buluşturulabilmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Yıldız, "Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler dairesi tarafından en son 2007 yılında tefrişi yapılmış, elden geçirilmiş o dönem. Topkapı Sarayı'nın geri kalanında olduğu gibi burada da koleksiyonumuzun olabildiğince fazla bir kısmını ziyaretçilere gösterebilmekle ilgili hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yılın ortalarına kadar Mukaddes Emanetler dairesindeki hem görülebilen eser sayısını artıracak, hem de eskimiş olan tefrişi yenileyecek yeni bir düzen getirme üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Enderun avlusunda şu an Hazine Koğuşu, Kilerli Koğuşu, Seferli Koğuşu gibi mekanlarımız var. Bu mekanlarda restorasyonları büyük oranda tamamlanmış mekanlar. Topkapı Sarayı'nın 200 bine yakın taşınır tarihi eser koleksiyonu var. Çok zengin bir koleksiyon. Bu koleksiyonun belirli bir kısmı ziyaretçilerle buluşabiliyor. Bu mekanların ufak tefek işleri bittikten sonra önümüzdeki yıldan itibaren peyder pey bu mekanlarda ziyaretçiyle buluşturulacak" dedi.

Çalışmaların 2012 yılı ortasından bitmesi planlandığını söyleyen Yıldız, "Burada peygamber efendimizin hırkasından, sancağından, kılıçlarından başlayıp daha önceki peygamberlere ait emanetler, Hz. Osman'a ait atfedilen Kur-an'ı Kerim, peygamberimizin mektupları gibi birbirinden çok farklı eserler var. Bunların bir kısmı şu an özellikle sergileme düzenimizdeki yer kısıtlılığından dolayı sergilenemiyordu. Hz. Osman'a atfedilen Kur-an ve Peygamberimizin mektuplarını yeni sergileme düzeninde ziyaretçilerle daha önceki yıllarda olduğu gibi tekrar buluşturacağız. Yeni sergileme düzeniyle elimizdeki mukaddes emanetler koleksiyonunu büyük bir bölümünü 2021 yılı ortalarına doğru ziyaretçilerle buluşturmak mümkün olacak" diye konuştu.


- İstanbul
Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme
Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme
Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme
Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme
Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler için yeni düzenleme - Son Dakika

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