Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu

19.05.2022 18:46

Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu Adıyaman'da, alt yapı çalışmaları esnasında kazılan çukura girerek hurda demir toplamak isteyen kişi, yaşanan göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, alt yapı çalışmaları esnasında kazılan çukura girerek hurda demir toplamak isteyen kişi, yaşanan göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi 1851 Sokak içerisinde bulunan bir binanın kanalizasyonu için açılan çukurda boru döşeme çalışması yapılmaya başlandı. İşçilerin boru döşediği esnada iddialara göre 67 yaşındaki Mehmet Köse, çukurda bulunan hurda demirleri almak istedi. Çukura giren Mehmet Köse, hurda demirleri almak istediği esnada göçük meydana geldi. Toprak altında kalan Mehmet Köse için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazma ve küreklerle toprak altında kalan Mehmet Köse'yi çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. İş makinelerinin de devreye girdiği kurtarma çalışmalarında adeta zamanla yarışıldı. Yaklaşık yardım saat süren çalışmalar sonucunda Mehmet Köse bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Köse, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Köse yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Köse'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu
Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu
Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu
Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu
Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu
Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu
Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu
Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu
Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu

YORUMLAR
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Hurda demirler için canlarını yok saydılar Hurda demirler için canlarını yok saydılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da göçük: Toplamak istediği hurda demirler ölümüne neden oldu - Son Dakika


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