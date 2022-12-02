Sosyal konut başvurusu yapanlar dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti - Son Dakika
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Sosyal konut başvurusu yapanlar dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti

02.12.2022 17:14

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura çekimleri sürerken bazı dolandırıcıların vatandaşların isminin kurada çıktığını söyleyerek ödeme istediği ortaya çıktı. TOKİ'den yapılan uyarıda ödeme talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanırken ödemelerin sadece belirli bankaların yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta olduğu hatırlatıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimlerinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etapları devam ederken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ ismi kullanılarak dolandırıcılık yapıldığına yönelik bir uyarı geçildi.

KURADAN ÇIKTIKLARI SÖYLEYİP ÖDEME TALEP EDİYORLAR

Uyarıya göre idarenin ismi kullanılarak sahtekarlık girişiminde bulunulduğunun tespit edildi. Açıklamada, kuradan ev çıktığını söyleyip, ödeme talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

TOKİ'NİN AÇIKLAMASI

TOKİ'nin uyarısı şöyle: "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

İŞLEMLER SADECE BELİRLİ BANKALARDAN YAPILIYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin sosyal konut projemiz kapsamında 'Kurada ev sahibi oldunuz ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T.C. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

"ÖDEME İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak konut çıktığını söyleyip, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr) çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

YORUMLAR (1)
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TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı Açıklaması TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı Açıklaması

Toki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal konut başvurusu yapanlar dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti - Son Dakika


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