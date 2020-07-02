Toplu taşıma esnafına 5.6 milyon TL'lik ödeme - Son Dakika

Toplu taşıma esnafına 5.6 milyon TL'lik ödeme

Kocaeli'de toplu taşıma esnafına can suyu olan desteğin 5,6 milyonluk üçüncü ve son kısmının ödemesi yapıldı.

Kocaeli'de toplu taşıma esnafına can suyu olan desteğin 5,6 milyonluk üçüncü ve son kısmının ödemesi yapıldı.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması kapsamında zor günlerden geçen esnafa destek için önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının olduğu salgının ilk döneminde büyük zarar gören toplu taşıma esnafına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde verilen desteğin 5 milyon 629 bin TL'lik son taksiti de hesaplara yatırıldı. Üç kısım halinde gerçekleşen can suyu yardımları esnafa nefes aldırdı. Yardımlardan dolayı Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Toplu taşıma esnafına can suyu yardımlarının ilki nisan ayında 5 milyon 505 bin TL ve mayıs ayında 5 milyon 580 bin TL şeklinde gerçekleşmişti. Son olarak 2 bin 180 toplu taşıma esnafının hesabına yatırılan 5 milyon 629 bin TL ile yaklaşık olarak 17 milyon TL destek sağlanmış oldu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplu taşıma esnafına 5.6 milyon TL'lik ödeme - Son Dakika

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:25 Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:14 WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor 10:56 ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
10:11
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplu taşıma esnafına 5.6 milyon TL'lik ödeme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]