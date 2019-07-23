Toplum Destekli Polisler çocukları camide bilgilendirdi
1 saat önce
Yaz ayların gelmesiyle birlikte özellik boğulma olaylarına dikkat çekmek için İnegöl Toplum Destekli Polisler Kuran-ı Kerim kursuna giden çocukları camilerde ziyaret ederek bilgilendirdiler.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:04 Kaynak: İHA
Yaz ayların gelmesiyle birlikte özellik boğulma olaylarına dikkat çekmek için İnegöl
Toplum Destekli Polisler Kuran-ı Kerim
kursuna giden çocukları camilerde ziyaret ederek bilgilendirdiler. Polis ayrıca trafik kuralları hakkında da bilgiler verdi.
Yazların gelmesiyle birlikte boğulma olaylarına dikkat çekmek için İnegöl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Toplum Destekli Polisler çocuklara yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında camide bilgilendirme yaptı. Polis memuru Ahmet Talak
İnegöl'ün tarihi camilerden biri olan İshakpaşa Camii'nde geçtiğimiz yıl Boğazköy Barajı'nda yaşanan boğulma olayına dikkat çekti. Talak, "Çocukların kesinlikle tek başlarına ailelerinden habersiz bu tür yerlere gitmemeleri ve yüzmemeleri gerekiyor. Havaların sıcak olmasından dolayı şehir merkezinde bulunan süs havuzlarına bazen çocuklar serinlemek için giriyor. Buralarda çok tehlikeli yerlerdir Türkiye
'nin çeşitli yerlerinde süs havuzlarına giren çocukların elektrik akımına kapıldığını biliniyor" dedi. - BURSA
Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana'da, serinlemek isteyen gençler tehlikeye aldırış etmedi Milli Savunma Bakanlığı: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Görevden alınmam doğal; emekliliği düşünmüyorum Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü