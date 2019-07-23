Son Dakika Haberleri: Toplum Destekli Polisler çocukları camide bilgilendirdi
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Toplum Destekli Polisler çocukları camide bilgilendirdi

1 saat önce

Yaz ayların gelmesiyle birlikte özellik boğulma olaylarına dikkat çekmek için İnegöl Toplum Destekli Polisler Kuran-ı Kerim kursuna giden çocukları camilerde ziyaret ederek bilgilendirdiler.

Toplum Destekli Polisler çocukları camide bilgilendirdi, System.String[]
Yaz ayların gelmesiyle birlikte özellik boğulma olaylarına dikkat çekmek için İnegöl Toplum Destekli Polisler Kuran-ı Kerim kursuna giden çocukları camilerde ziyaret ederek bilgilendirdiler. Polis ayrıca trafik kuralları hakkında da bilgiler verdi.

Yazların gelmesiyle birlikte boğulma olaylarına dikkat çekmek için İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polisler çocuklara yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında camide bilgilendirme yaptı. Polis memuru Ahmet Talak İnegöl'ün tarihi camilerden biri olan İshakpaşa Camii'nde geçtiğimiz yıl Boğazköy Barajı'nda yaşanan boğulma olayına dikkat çekti. Talak, "Çocukların kesinlikle tek başlarına ailelerinden habersiz bu tür yerlere gitmemeleri ve yüzmemeleri gerekiyor. Havaların sıcak olmasından dolayı şehir merkezinde bulunan süs havuzlarına bazen çocuklar serinlemek için giriyor. Buralarda çok tehlikeli yerlerdir Türkiye'nin çeşitli yerlerinde süs havuzlarına giren çocukların elektrik akımına kapıldığını biliniyor" dedi. - BURSA
Kuran-ı Kerim, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:04 Kaynak: İHA
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