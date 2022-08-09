Kazanın ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi 'ne gönderilen Yavuz Pancarcı'nın (43) cenazesi otopsinin tamamlanmasıyla ailesi tarafından teslim alındı. Pancarcı için ikindi namazı sonrası Sarmadut Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yavuz Pancarcı'nın ağabeyleri Yaşar ve İbrahim Pancarcı ile yakınları katıldı. Pancarcı'nın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada (2) - Son Dakika

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