17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Kazanın ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderilen Yavuz Pancarcı'nın (43) cenazesi otopsinin tamamlanmasıyla ailesi tarafından teslim alındı. Pancarcı için ikindi namazı sonrası Sarmadut Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yavuz Pancarcı'nın ağabeyleri Yaşar ve İbrahim Pancarcı ile yakınları katıldı. Pancarcı'nın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İbrahim UĞUR/ TOKAT,
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