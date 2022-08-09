17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada (2) - Son Dakika
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17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada (2)

09.08.2022 19:08
17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada (2)

TOPRAĞA VERİLDİKazanın ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderilen Yavuz Pancarcı'nın (43) cenazesi otopsinin tamamlanmasıyla ailesi tarafından teslim alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazanın ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderilen Yavuz Pancarcı'nın (43) cenazesi otopsinin tamamlanmasıyla ailesi tarafından teslim alındı. Pancarcı için ikindi namazı sonrası Sarmadut Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yavuz Pancarcı'nın ağabeyleri Yaşar ve İbrahim Pancarcı ile yakınları katıldı. Pancarcı'nın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İbrahim UĞUR/ TOKAT,


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki sürücünün engellinin ölümüne neden olduğu kaza kamerada (2) - Son Dakika

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