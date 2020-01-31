Topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı - Son Dakika

Topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı

14 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, maden suyu kazısında bulunan kaynak suyu halkın ilgisini çekti.

Topraktan fışkıran kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, maden suyu kazısında bulunan kaynak suyu halkın ilgisini çekti. 10 yıldır durmadan akan kaplıca suyu nedeniyle alan, mahalle sakinlerinin uğrak yeri haline geldi.

İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, 10 yıl önce yapılan maden suyu kazısında çıkan kaynak suyu, halkın ilgi odağı oldu. 10 yıldır durmadan akan kaynak suyu nedeniyle alan, mahalle sakinlerinin uğrak yeri oldu. Çıkan suyun bazı hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, "Burada maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve bir çok hastalığın şifası bu suda. 10 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Yetkililerimizin bu konuda destek vermelerini istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Suat Çelik, "Yaklaşık 10 yıldır bu su akıyor. Oldukça güzel bir su. Zaman zaman gelip burada duş alıyoruz. İyi geliyor. Her derde deva" diye konuştu.


Kurşunlu, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:23 Kaynak: DHA
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