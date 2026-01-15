Torbalı'da İnşaat İşçisi Düştü

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
İnşaat işçisi Murat Kaya (39), Muratbey Mahallesi'ndeki inşaatın 6. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaya'nın cansız bedeni, işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
