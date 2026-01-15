Torbalı'da İnşaat İşçisi Düştü - Son Dakika
Torbalı'da İnşaat İşçisi Düştü

15.01.2026 10:41
İzmir'in Torbalı ilçesinde inşaattan düşen işçi Murat Kaya hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir inşaatın 6. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

İnşaat işçisi Murat Kaya (39), Muratbey Mahallesi'ndeki inşaatın 6. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cansız bedeni, işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

