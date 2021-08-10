Torbalı'da özel çocuklar için çok özel bir etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika

Özel Ege 5 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin aile şenliği, festival tadında geçti. Etkinlik, kahvaltı ile başladı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, İlçe Emniyet Müdürü Murat Muhittin Yener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Ökmen ve siyasi parti temsilcileri de şenlikte yer aldı. Şenlikte ayrıca, Toprak Kardeşler, Canay Selim, İçyüz, Barış Sevgen, Sweyn gibi isimler özel çocuklar için sahne aldı. Müzik şöleninin yanı sıra, palyaço ve balon gösterilerinin de olduğu şenlikte, sürpriz çekilişlerle çocuklar ödüllendirildi.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen şenlik, bu yıl Ayrancılar Ergenekon Restoran'da gerçekleşti. Çocuklara unutamayacakları bir şenliğe imza atan Bahçıvan Grup yöneticisi Utku Can Bahçıvan, "Bu çocuklar her ne kadar öğrencilerimiz olsa da bizler için çok önemli değerler. Onları hayata kazandırmak, onların yüzünde tebessüm oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda yola çıkmıştık. Bugün baktığımızda, olduğumuz yerden çok mutluyuz" dedi. Bahçıvan ayrıca, şenliklerine katılan, kendilerini yalnız bırakmayan ilçe protokolüne ve öğrencilerinin ailelerine teşekkür etti.