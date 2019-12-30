Torbalı'da peş peşe 2 cinayet - Görgü tanığı market çalışanının açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'da peş peşe 2 cinayet - Görgü tanığı market çalışanının açıklaması - Son Dakika

Torbalı'da peş peşe 2 cinayet - Görgü tanığı market çalışanının açıklaması

6 saat önce

İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), evine gelen maskeli kişi tarafından silahla öldürüldü.

İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), evine gelen maskeli kişi tarafından silahla öldürüldü.

Bu olaydan kısa süre sonra Park'ın evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta ikamet eden bir doktorun eşi de evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park, Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Park'ı Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Park, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu olaydan kısa süre sonra Park'ın evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta, Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de ikametinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İlk tespitlere göre, şüphelinin, para isteği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istediği, tehditle evine kadar götürdüğü, burada doktorun eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü öğrenildi.

Yapılan araştırma sonucu şüphelinin Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, otelin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada polisin geldiğini fark eden zanlı birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girdi.

Markettin arka tarafından bulunan pencerenin camını kırarak kaçmaya çalışan zanlıyı fark eden polis ve jandarma ekipleri teslim ol çağrısında bulundu.

Zanlının ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

Polis arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla önce Torbalı Devlet Hastanesi kaldırılan yaralı polis memuru daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayağından yaralandığı öğrenilen zanlının marketin arkasındaki araziye kaçtığını belirleyen ekipler bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Torbalı'da peş peşe 2 cinayet - Görgü tanığı market çalışanının açıklaması

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:18 Kaynak: AA
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